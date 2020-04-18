Давыдов считает, что в будущем фигуристы будут прыгать пятерные прыжки

Короткая ссылка
Российский тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов считает возможным выполнить прыжок в пять оборотов.
Давыдов считает, что в будущем фигуристы будут прыгать пятерные прыжки
  • РИА Новости

«Когда-то подобные вопросы задавали о четверных, которые ещё никто не прыгал, а потом запрыгали. Теперь маленькие дети выполняют четверные, хотя раньше говорили, что для этого нужны мощь и сила. То же когда-нибудь будет и с пятерными. Это следующая ступень в фигурном катании. Найдётся тот, кто сделает. Ханю же выполняет аксель в 4,5 оборота, я сам это видел. Так что это вопрос работы и поставленных перед собой целей», — цитирует Давыдова сайт ФФККР.

Ранее Косторная рассказала о конкуренции в группе Тутберидзе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить