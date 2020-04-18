Давыдов считает, что в будущем фигуристы будут прыгать пятерные прыжки

Российский тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов считает возможным выполнить прыжок в пять оборотов.

«Когда-то подобные вопросы задавали о четверных, которые ещё никто не прыгал, а потом запрыгали. Теперь маленькие дети выполняют четверные, хотя раньше говорили, что для этого нужны мощь и сила. То же когда-нибудь будет и с пятерными. Это следующая ступень в фигурном катании. Найдётся тот, кто сделает. Ханю же выполняет аксель в 4,5 оборота, я сам это видел. Так что это вопрос работы и поставленных перед собой целей», — цитирует Давыдова сайт ФФККР.

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