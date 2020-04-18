Брызгалов — о карантине в США: достать бы сейчас противогазы, как на уроках ОБЖ

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Бывший голкипер сборной России и ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Илья Брызгалов рассказал, как проходит его самоизоляция в США.
Брызгалов — о карантине в США: достать бы сейчас противогазы, как на уроках ОБЖ
  • РИА Новости

«Вышел закон штата: если идёшь в магазин, надо обязательно на себе иметь маску, иначе внутрь тебя не пустят. Нам тёща сшила эти маски, в аптеке их купить невозможно. Вот бы сейчас достать те противогазы, в которых мы ходили на уроках ОБЖ в школе!» — цитирует Брызгалова «Матч ТВ».

Также россиянин рассказал, какие правила существуют в США для граждан, выходящих на улицу.

«Ни о какой чипизации или QR-кодах в Америке вообще не говорят. Только губернатор штата обратился к населению, сказав, какие правила мы должны соблюдать. Держать дистанцию два метра друг от друга, надевать маски. Не запрещено выходить на улицу. Можешь передвигаться по городу — пешком или на автомобиле. Бегай, занимайся спортом, гуляй с детьми. В целом жизнь не изменилась. Не работают какие-то рестораны, но ты можешь спокойно заказать еду, и тебе её доставят. Драматической ситуации нет», — добавил экс-хоккеист.

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