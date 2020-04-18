Гретцки считает, что у Овечкина выше шансы на победу в их киберхоккейном матче

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Лучший бомбардир в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки считает, что у российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина выше шансы на победу в предстоящем киберхоккейном матче спортсменов.
Гретцки считает, что у Овечкина выше шансы на победу в их киберхоккейном матче
  • Reuters

«Это совсем новое дело для меня. Алекс знаком с симулятором немного лучше меня. Но будет интересно. Конечно, это не очень серьёзно. Главное — это помощь людям, а в это время в ней нуждаются многие. Мы с Алексом постараемся, это будет увлекательное занятие. Я с нетерпением жду встречи, хочу принять участие в этом турнире», — цитирует российская версия официального сайта НХЛ слова Гретцки.

Противостояние между канадцем и россиянином под названием «Великий против Великой Восьмёрки» состоится в ночь на 23 апреля. Собранные от трансляции деньги будут направлены на борьбу с коронавирусом.

Ранее сообщалось, чем Овечкин занимается во время карантина.

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