СМИ: Уайт пообещал бойцам UFC регулярные турниры с 9 мая

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт в ходе виртуальной конференции с бойцами своей организации сообщил, что промоушен в скором времени вернётся к проведению турниров, а также будет реализован проект «Бойцовский остров».

Об этом сообщает сообщает MMA Fighting. В ходе конференции c бойцами, созванной для обсуждения реакции промоушена на пандемию COVID-19, Уайт попытался убедить спортсменов в том, что UFC вернётся с большим успехом. Он сообщил, что UFC вернётся к прямым трансляциям турниров уже с 9 мая, а в США мероприятия будут проводиться каждую неделю. Уайт пообещал, что каждый боец UFC при желании сможет провести три боя в этом году, добавив, что «Бойцовский остров» будет запущен к концу мая или началу июня.

Один из спортсменов, выступающих в UFC, назвал данную встречу бессмысленной. Конференция была организована таким образом, чтобы бойцы не имели возможности видеть, кто принимает в ней участие.

Расположение «Бойцовского острова» в нейтральных водах означает, что люди смогут принимать участие в турнире без получения виз.

Ранее сообщалось, что Тони Фергюсон сделал вес, несмотря на отмену UFC 249.