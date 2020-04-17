Тони Фергюсон сделал вес, несмотря на отмену UFC 249

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон уложился в рамки своей весовой категории по итогам подготовки к отменённому из-за пандемии коронавируса турниру UFC 249.

Видеозапись взвешивания Фергюсон опубликовал в своём Twitter.

“Championship🥇Weight” Official Weight: 155lbs #ufc249 Recovery🌱Dayze An Do It Again, Practice Weight Cut Complete ✔️ @vitagoods Scale On Point 💯 Tool🧰Box, Many Thanks To All My Supporters 💪🕶 -CSO- 🇺🇸🏆🇲🇽 pic.twitter.com/hBEwqfRgXp — Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) April 17, 2020

В рамках турнира UFC 249, запланированного на 18 апреля, Фергюсон должен был провести титульный бой с действующим чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. После того как российский боец отказался от поединка, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса, соперником Фергюсона стал Джастин Гэтжи, на кон боя был поставлен титул временного чемпиона в лёгком весе. В итоге турнир UFC 249 был полностью отменён.

Ранее сообщалось, что Фергюсон припомнил Нурмагомедову срыв боя из-за проваленной сгонки веса.