Тони Фергюсон сделал вес, несмотря на отмену UFC 249

Короткая ссылка
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон уложился в рамки своей весовой категории по итогам подготовки к отменённому из-за пандемии коронавируса турниру UFC 249.
Тони Фергюсон сделал вес, несмотря на отмену UFC 249
  • Reuters

Видеозапись взвешивания Фергюсон опубликовал в своём Twitter.

В рамках турнира UFC 249, запланированного на 18 апреля, Фергюсон должен был провести титульный бой с действующим чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. После того как российский боец отказался от поединка, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса, соперником Фергюсона стал Джастин Гэтжи, на кон боя был поставлен титул временного чемпиона в лёгком весе. В итоге турнир UFC 249 был полностью отменён.

Ранее сообщалось, что Фергюсон припомнил Нурмагомедову срыв боя из-за проваленной сгонки веса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить