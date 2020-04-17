СМИ: «Валенсия» пожаловалась в УЕФА на предложение RFEF по распределению еврокубковых мест

Короткая ссылка
Испанский клуб «Валенсия» направил жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на предложение Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) о распределении мест в еврокубках, в случае если чемпионат не будет доигран из-за пандемии коронавируса.
СМИ: «Валенсия» пожаловалась в УЕФА на предложение RFEF по распределению еврокубковых мест
  • Reuters

Как сообщает Marca, в «Валенсии» не согласны с предложением RFEF, и считают, что у главы федерации нет полномочий принимать подобные решения.

Отмечается, что ещё одна копия жалобы была направлена непосредственно в RFEF, которая предложила распределить путёвки в Лигу чемпионов и Лигу Европы между «Барселоной, «Реалом», «Севильей» и «Реалом Сосьедад», «Хетафе», «Атлетико», на момент остановки чемпионата занимают первые шесть мест в турнирной таблице Примеры и «Атлетиком» из Бильбао, являющимся финалистом Кубка Испании. «Валенсия» же занимает седьмое место в Примере, и отстаёт от идущего шестым «Атлетико» в три очка.

Футбольный сезон в Испании, как и в большинстве стран мира, был остановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции. 

Ранее экс-президент «Реала» рассказал, что Криштиану Роналду мог оказаться в «Барселоне».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить