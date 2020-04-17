СМИ: «Валенсия» пожаловалась в УЕФА на предложение RFEF по распределению еврокубковых мест
- Reuters
Как сообщает Marca, в «Валенсии» не согласны с предложением RFEF, и считают, что у главы федерации нет полномочий принимать подобные решения.
Отмечается, что ещё одна копия жалобы была направлена непосредственно в RFEF, которая предложила распределить путёвки в Лигу чемпионов и Лигу Европы между «Барселоной, «Реалом», «Севильей» и «Реалом Сосьедад», «Хетафе», «Атлетико», на момент остановки чемпионата занимают первые шесть мест в турнирной таблице Примеры и «Атлетиком» из Бильбао, являющимся финалистом Кубка Испании. «Валенсия» же занимает седьмое место в Примере, и отстаёт от идущего шестым «Атлетико» в три очка.
Футбольный сезон в Испании, как и в большинстве стран мира, был остановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Ранее экс-президент «Реала» рассказал, что Криштиану Роналду мог оказаться в «Барселоне».