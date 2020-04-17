Экс-президент «Реала» рассказал, что Роналду мог оказаться в «Барселоне»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон рассказал, что португальский форвард Криштиану Роналду вместо мадридского клуба мог оказаться в каталонской «Барселоне».

«Я вёл переговоры с Криштиану в течение 2007 и 2008 годов. С «Манчестер Юнайтед» было трудно, поскольку они не хотели терять игрока, но Роналду чётко понимал чего хочет. Он желал присоединиться к «Реалу». Это была уникальная возможность, поэтому я ей и воспользовался», — приводит слова Кальдерона AS.

Он отметил, что главный тренер МЮ тех времён, сэр Алекс Фергюсон, не хотел отпускать Роналду и тем более не желал продавать его «Реалу», из-за того что у мадридского клуба было больше трофеев, чем у «Манчестер Юнайтед».

«Из-за этого он предложил его «Барселоне». Каталонцы были в восторге, но Роналду понимал, какие обязательства у него есть перед «Реалом». Мы подписали с ним документ, согласно которому ему пришлось бы заплатить €30 млн, если бы он нарушил договорённость о переходе к нам», — добавил экс-президент «Реала».

35 летний Роналду играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, завоевав с манкунианцами девять трофеев. В 2009 году он присоединился к «Реалу», за который играл до 2018 года и завоевал 15 трофеев.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать всех игроков, кроме Месси, тер Штегена и де Йонга.