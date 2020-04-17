Самедов рассказал, чем запомнился Шюррле в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России по футболу Александр Самедов прокомментировал решение клуба не выкупать контракт нападающего Андре Шюррле, арендованного у дортмундской «Боруссии».

«К сожалению, Шюррле последнее время больше лечился. Наверное, по этой причине и не стали его выкупать. Когда Андре пришёл, показал себя ярко, но потом только лечился. В «Спартаке» запомнился тем, что было много шума вокруг перехода чемпиона мира. Вроде бы несколько матчей хорошо провёл, а больше и сказать нечего», — приводит слова Самедова «Чемпионат».

29-летний Шюррле был арендован у «Боруссии» до лета 2020 года. В его активе 18 матчей за «Спартак», в которых он забил два мяча.

Ранее Роман Павлюченко высказал мнение, что «Спартак» ничего не потеряет от ухода Шюррле.