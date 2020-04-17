Павлюченко считает, что «Спартак» ничего не потеряет от ухода Шюррле

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Бывший нападающий «Спартака» и сборной России по футболу Роман Павлюченко прокомментировал решение клуба не выкупать контракт нападающего Андре Шюррле, арендованного у дортмундской «Боруссии».
Павлюченко считает, что «Спартак» ничего не потеряет от ухода Шюррле
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Для «Спартака» Шюррле ничего не сделал. Да, он чемпион мира, хотел стать лидером команды — все от него этого ждали. А он всё провалил. Толку в «Спартаке» от него не было. Я не увидел того Шюррле, который играл в других чемпионатах. Что был, что нет, с ним команда не играла лучше», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

29-летний Шюррле был арендован у «Боруссии» до лета 2020 года. В его активе 18 матчей за «Спартак», в которых он забил два мяча.

Ранее Томас Цорн заявил, что «Спартак» не будет выкупать контракт Шюррле.

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