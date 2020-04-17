Гассиев заявил, что не планирует переходить из бокса в ММА

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA Super и IBF Мурат Гассиев заявил, что не планирует переходить в смешанные единоборства (ММА).

«Не предлагали, и не планирую. Я в принципе никогда не пробовал этого делать. Мне всегда нравился бокс», — приводит слова Гассиева ТАСС.

Последний поединок Гассиев провёл в 2018 году. Тогда в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в Москве он потерпел поражение от украинца Александра Усика и потерял титулы чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA Super и IBF.

Ранее Гассиев заявил, что не думал о завершении карьеры, несмотря на двухлетний перерыв.