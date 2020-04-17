Аршавин не понимает, почему Ярцев не взял его на Евро-2004
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- РИА Новости
«Первый раз меня не взяли на большое спортивное событие в 2002 году, а в 2004-м я вообще не понимаю, как меня не взял Ярцев», — цитирует Аршавина РИА Новости.
Футболист считает, что тогда соответствовал по игровым качествам уровню сборной России.
«Как показывает история теперь, российские тренеры что-то не особо в меня верили и доверяли мне. Играл я в основном у иностранцев», — добавил Аршавин.
Аршавин завершил карьеру в 2018 году. Последним его клубом был казахстанский «Кайрат». Помимо этого, он за свою карьеру выступал за «Зенит», «Кубань» и английский «Арсенал». На его счету 74 матча, 17 голов и 20 результативных передач в составе сборной России.
Ранее Аршавин рассказал о причинах провала сборной России на Евро-2012.