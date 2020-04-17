Аршавин не понимает, почему Ярцев не взял его на Евро-2004

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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин вспомнил, как его не брали на крупные турниры в составе национальной команды.
Аршавин не понимает, почему Ярцев не взял его на Евро-2004
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Первый раз меня не взяли на большое спортивное событие в 2002 году, а в 2004-м я вообще не понимаю, как меня не взял Ярцев», — цитирует Аршавина РИА Новости.

Футболист считает, что тогда соответствовал по игровым качествам уровню сборной России.

«Как показывает история теперь, российские тренеры что-то не особо в меня верили и доверяли мне. Играл я в основном у иностранцев», — добавил Аршавин.

Аршавин завершил карьеру в 2018 году. Последним его клубом был казахстанский «Кайрат». Помимо этого, он за свою карьеру выступал за «Зенит», «Кубань» и английский «Арсенал». На его счету 74 матча, 17 голов и 20 результативных передач в составе сборной России.

Ранее Аршавин рассказал о причинах провала сборной России на Евро-2012.

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