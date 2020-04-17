Аршавин рассказал о причинах провала сборной России на Евро-2012

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о том, почему национальная команда неудачно выступила на чемпионате Европы 2012 года.

«Ну, наверное, первое, главное и важное, что в 2008-м мы были моложе все, главный костяк команды, поэтому мы играли чуть получше. А в 2012-м ну, может быть, меньше запас был именно как у команды, то есть больше игроков обоймы было в 2008-м, чем в 2012-м. Ну и, на мой взгляд, чуть не повезло», — цитирует Аршавина РИА Новости.

На Евро-2012 Россия разгромила Чехию (4:1), сыграла вничью с Польшей (1:1) и уступила Греции (0:1). По итогу российская команда тогда заняла третье место в своей группе и не смогла выйти в плей-офф.

Ранее экс-защитник сборной России по футболу Василий Березуцкий рассказал о своих впечатлениях от выступления на Евро-2016.