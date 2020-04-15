Березуцкий о Евро-2016: после гола в ворота Англии я подбежал к трибуне, а трибуна свалила

Экс-защитник сборной России по футболу Василий Березуцкий в программе «Наши на Евро» на канале «Матч ТВ» рассказал о своих впечатлениях от выступления на Евро-2016.

По мнению игрока, преимуществом российской команды являлось то, что главный тренер Леонид Слуцкий хорошо знал всех исполнителей. Также Березуцкий рассказал, что болевая нагрузка в тренировочном процессе оказалась особенно тяжёлой для некоторых футболистов. Предложенные Слуцким тактические схемы многие также не понимали.

«Все эмоции в матче с Англией выражены после моего гола. Причём не понимал тогда, забил я или Денис Глушаков. Понял только, когда ушёл в подтрибунное помещение. А эмоциями всё показал: подбежал к трибуне, начал делать какие-то жесты. Правда, трибуна после этого свалила», — отметил Березуцкий.

В свою очередь, ассистент главного тренера той команды Сергей Семак заявил, что риск Слуцкого не принёс дивидендов на Евро-2016.