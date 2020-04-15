Семак о сборной России на Евро-2016: риск Слуцкого не принёс дивидендов

Наставник «Зенита» Сергей Семак вспомнил о выступлении сборной России по футболу на Евро-2016, где он помогал главному тренеру Леониду Слуцкому.

По мнению специалиста, в составе российской команды не нашлось исполнителей, способных успешно противостоять атакующим игрокам сборной Уэльса. Кроме того, Семаку не понравилась игра с командой Англии, закончившаяся ничьей, в которой, по его словам, было много шероховатостей.

«У тренера была сложнейшая задача — построить игру, подвести к ней команду. Слуцкий рискнул, но, к сожалению, риск не принёс дивидендов. Самое большое разочарование — когда ты заслуживаешь большего, но получаешь меньшее. А когда не готов и оказался абсолютно по делу проигравшим, нужно пенять на себя. Ты разочарован, но только в себе — это справедливо. Что касается сборной, то не заслужили», — сказал Семак в программе «Наши на Евро» на канале «Матч ТВ».

Ранее Акинфеев заявил, что россияне провалились на Евро-2016.