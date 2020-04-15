Акинфеев: мы все провалились на Евро-2016

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил чемпионат Европы — 2016, на котором он защищал ворота сборной России.

«Шла смена поколений. До 2012 года были люди, с которыми мы играли на Евро в 2008-м, а потом поменялось почти целое поколение. В моём сознании на тот момент сидело, что словаки были сильнее нас. Тот же Гамшик был в отличной форме, он и забил гол. У Уэльса были Рэмси и Бэйл, я не скажу, что был у нас какой-то шанс в той игре. Они три забили и ещё 33 не забили», — заявил Акинфеев в рамках программы «Наши на Евро» на телеканале «Матч ТВ».

Также голкипер считает, что не стоит обвинять Леонида Слуцкого в неудаче сборной России, виновата вся команда.

«Леонид Викторович выбрал такую игру, такую схему и такой состав, понимая, что ему за это отвечать. Тренер ставит игрока, он решает, готов тот или нет. Виноватых нет, виноваты все. Мы все провалились, скрываться от этого нельзя. У нас не было искринки. Многие предъявляют Слуцкому, что он взял не тот состав. Да какая разница, кого он взял? Если ты выходишь, то должен полностью отдаваться, биться. Чудес не бывает, что ты в полноги играешь и побеждаешь всех», — добавил Акинфеев.

Ранее Широков оценил работу Слуцкого на Евро-2016.