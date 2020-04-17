Аршавин поделился мнением об особенностях работы на телевидении

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал о своей работе на телевидении.

«Мне интересно, как всё это изнутри устроено. Например, мы приезжаем на стадион за насколько часов, я вижу весь этот процесс — от получения аккредитаций до самого эфира, когда тебе объясняют, где ты должен стоять, куда тебе можно идти, куда нет», — цитирует Аршавина РИА Новости.

Он также подчеркнул, что для него это новый опыт, а также рассказал об отношениях с журналистами.

«Не скажу, что я прямо сдружился с журналистами, моя позиция в этом смысле остаётся неизменной. Но те ребята, с которыми я работаю на «Матч ТВ», приняли меня хорошо, легко», — добавил Аршавин.

Аршавин завершил карьеру в 2018 году. Последним его клубом был казахстанский «Кайрат». Помимо этого, он за свою карьеру выступал за «Зенит», «Кубань» и английский «Арсенал».

Ранее Аршавин высказался о возможном баттле Василия Уткина и Владимира Соловьёва.