Аршавин поделился мнением об особенностях работы на телевидении

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал о своей работе на телевидении.
Аршавин поделился мнением об особенностях работы на телевидении
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Мне интересно, как всё это изнутри устроено. Например, мы приезжаем на стадион за насколько часов, я вижу весь этот процесс — от получения аккредитаций до самого эфира, когда тебе объясняют, где ты должен стоять, куда тебе можно идти, куда нет», — цитирует Аршавина РИА Новости.

Он также подчеркнул, что для него это новый опыт, а также рассказал об отношениях с журналистами.

«Не скажу, что я прямо сдружился с журналистами, моя позиция в этом смысле остаётся неизменной. Но те ребята, с которыми я работаю на «Матч ТВ», приняли меня хорошо, легко», — добавил Аршавин.

Аршавин завершил карьеру в 2018 году. Последним его клубом был казахстанский «Кайрат». Помимо этого, он за свою карьеру выступал за «Зенит», «Кубань» и английский «Арсенал».

Ранее Аршавин высказался о возможном баттле Василия Уткина и Владимира Соловьёва.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить