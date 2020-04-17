Аршавин высказался о возможном баттле Уткина и Соловьёва

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал фаворита в возможном баттле спортивного журналиста Василия Уткина и телеведущего Владимира Соловьёва.

«Я скорее на Васиной стороне. На мой взгляд, они оба талантливые, умные люди. Просто в данной ситуации Соловьёв хоть и в сильной позиции глобально находится, но в баттле с Уткиным он в проигрышной позиции, на мой взгляд», — цитирует Аршавина РИА Новости.

Он также подчеркнул, что не должно обсуждаться, что и Уткин, и Соловьёв являются образованными и остроумными людьми.

Между Уткиным и Соловьёвым произошёл конфликт, в ходе которого они в прессе обменялись различными оскорблениями в адрес друг друг.

Ранее Аршавин посоветовал молодым футболистам раньше уезжать в Европу.