Аршавин посоветовал молодым футболистам раньше уезжать в Европу

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос, доволен ли он своей карьерой в лондонском «Арсенале», а также дал совет молодым игрокам.

«Безусловно, я мог лучше, но, в принципе, я доволен тем, как это всё прошло. Я думаю, что не только мне, а вообще молодым талантливым ребятам: чем раньше они уедут за границу, тем им проще будет адаптироваться и лучше себя проявить, так как европейский футбол и жизнь за границей — это совсем другое», — цитирует Аршавина РИА Новости.

Он также подчеркнул, что если футболист рано уезжает в Европу, то у него больше шансов закрепиться там.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. На его счету 144 матча за английский клуб, в которых он забил 31 мяч и сделал 38 результативных передач.

Ранее Аршавин рассказал о причинах провала сборной России на Евро-2012.