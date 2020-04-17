Аршавин посоветовал молодым футболистам раньше уезжать в Европу

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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос, доволен ли он своей карьерой в лондонском «Арсенале», а также дал совет молодым игрокам.
Аршавин посоветовал молодым футболистам раньше уезжать в Европу
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«Безусловно, я мог лучше, но, в принципе, я доволен тем, как это всё прошло. Я думаю, что не только мне, а вообще молодым талантливым ребятам: чем раньше они уедут за границу, тем им проще будет адаптироваться и лучше себя проявить, так как европейский футбол и жизнь за границей — это совсем другое», — цитирует Аршавина РИА Новости.

Он также подчеркнул, что если футболист рано уезжает в Европу, то у него больше шансов закрепиться там.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. На его счету 144 матча за английский клуб, в которых он забил 31 мяч и сделал 38 результативных передач.

Ранее Аршавин рассказал о причинах провала сборной России на Евро-2012.

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