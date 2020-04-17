СМИ: В «Барселоне» исключают возвращение Неймара в летнее трансферное окно

Испанский футбольный клуб «Барселона» исключает возвращение бразильского форварда французского ПСЖ Неймара в летнее трансферное окно.

Как сообщает Catalunya Ràdio, сине-гранатовые не рассматривают такой вариант из-за финансового кризиса, который возник из-за пандемии коронавируса.

Главной же трансферной целью каталонцев является нападающий итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес.

В 2017 году Неймар стал самым дорогим футболистом мира, перейдя из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн. За каталонский клуб бразилец провёл 186 встреч и записал на свой счёт 105 забитых мячей. В нынешнем сезоне за ПСЖ он сыграл 22 матча, отметился 18 голами и десятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Челси» могут обменять Коутиньо на Канте.