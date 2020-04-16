Боец UFC Ян рассказал, сколько времени ему потребуется для выхода на пик формы

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пётр Ян рассказал, как тренируется в условиях карантина, и назвал сроки выхода на пик формы для поединка с бразильцем Марлоном Мораесом
Боец UFC Ян рассказал, сколько времени ему потребуется для выхода на пик формы
  • Reuters

«Сейчас мы тренируемся каждый день с тренерами Tiger Muay Thai и с ребятами, которые мне помогают. Проводим по две тренировки в день. Изначально планировали просто поддерживать форму, но сейчас начали давать неплохие нагрузки. Я чувствую, что приближаюсь к 70 процентам своих кондиций. Когда будет назначен поединок, то мне хватит четырёх недель, чтобы выйти на пик формы», — цитирует Яна пресс-служба RCC.

Россиянин находится в Таиланде и после закрытия всех залов организовал тренировочную площадку в гараже.

Ранее Александр Емельяненко заявил, что его организм жаждет быстрее выйти на ринг и побить кого-нибудь.

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