С 20 апреля в Чехии спортсменам разрешат тренировки

Правительство Чехии одобрило график послабления карантинных мер, которые были приняты в связи с распространением коронавируса.

С 20 апреля в Чехии разрешат открыть фермерские рынки и автосалоны, проводить свадьбы с участием не более 10 человек, а также тренировки спортсменов в малочисленных группах.

С 8 июня в стране разрешат проводить спортивные мероприятия с участием до 50 человек, а также будут открыты крупные супермаркеты и театры.

На 16 апреля 2020 года в Чехии зафиксировано 6359 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Испании предлагают определить участников еврокубков по текущей таблице, если сезон не будет доигран.