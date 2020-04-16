Тарасова: самоизоляция лучше, чем смерть

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как проходит её самоизоляция, вызванная пандемией коронавируса.
Тарасова: самоизоляция лучше, чем смерть
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Я уже давно самоизолировалась. Почти пять недель сижу дома и никуда не выхожу, выполняю все предписания. Мне не скучно — я слушаю музыку, читаю книги, смотрю фильмы. Это же лучше, чем смерть, правда? Просто надо принять эту ситуацию и жить дальше. А как в космос летают, как люди на необитаемом острове себя ведут? Сидят и ждут. Мы видели всё это раньше только в кино, а сейчас это происходит с нами», — заявила 73-летняя Тарасова Sport24.

Ранее Тарасова назвала ожидаемой отмену ЧМ-2020 по фигурному катанию.

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