Тарасова назвала ожидаемой отмену ЧМ-2020 по фигурному катанию

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира — 2020 по фигурному катанию.
Тарасова назвала ожидаемой отмену ЧМ-2020 по фигурному катанию
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Это решение было давно ожидаемо. Я думаю, все люди, у которых есть разум, которые понимают, как строится подготовка к сезону, давно всё понимали», — цитирует Тарасову Sport24.

ЧМ должен был состояться в период с 16 по 22 марта в Монреале, также рассматривался вариант проведения турнира в период с октября по декабрь. 16 апреля Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене турнира из-за пандемии коронавируса.

Ранее Трусова призналась, что ей сложно рассуждать о правильности отмены ЧМ.

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