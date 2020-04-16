Тарасова назвала ожидаемой отмену ЧМ-2020 по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира — 2020 по фигурному катанию.

«Это решение было давно ожидаемо. Я думаю, все люди, у которых есть разум, которые понимают, как строится подготовка к сезону, давно всё понимали», — цитирует Тарасову Sport24.

ЧМ должен был состояться в период с 16 по 22 марта в Монреале, также рассматривался вариант проведения турнира в период с октября по декабрь. 16 апреля Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене турнира из-за пандемии коронавируса.

Ранее Трусова призналась, что ей сложно рассуждать о правильности отмены ЧМ.