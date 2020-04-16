Сетьен: уверен, Месси закончит карьеру в «Барселоне»

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Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен считает, что конфликты в руководстве клуба не помешают аргентинскому форварду Лионелю Месси остаться в команде до завершения карьеры.
Сетьен: уверен, Месси закончит карьеру в «Барселоне»
  • Reuters

«Я не думаю, что ситуация в клубе может заставить такого игрока, как Месси, задуматься о том, оставаться ли в команде. Я уверен, что он закончит карьеру на «Камп Ноу», — заявил Сетьен в интервью испанскому каналу TV3.

Из-за конфликта в руководстве клуба «Барселону» покинула треть совета директоров. Также у Месси был конфликт со спортивным директором сине-гранатовых Эриком Абидалем.

Ранее Бускетс выразил сомнение, что сезон в Примере будет доигран.

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