Прокопец рассказал, будет ли завершён текущий футбольный сезон

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Спортивный юрист Михаил Прокопец объяснил, будет ли доигран текущий футбольный сезон.
Прокопец рассказал, будет ли завершён текущий футбольный сезон
  • РИА Новости

«Каждая национальная федерация решит этот вопрос по-своему. Но, судя по всей информации, которая доходит до меня, никакой досрочной остановки сезона не будет. Напротив, все настроены его доиграть, пусть даже спустя пару месяцев. Это связано с тем, что спонсорские деньги давно получены. А спонсоры ведь могут сказать: «Мы заплатили вам за 40 игр, а вы провели только 20. Верните, пожалуйста, половину», — заявил Прокопец в интервью RT.

Ранее спортивный юрист объяснил, как коронавирус повлияет на российский футбол.

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