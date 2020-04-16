Прокопец рассказал, будет ли завершён текущий футбольный сезон

Спортивный юрист Михаил Прокопец объяснил, будет ли доигран текущий футбольный сезон.

«Каждая национальная федерация решит этот вопрос по-своему. Но, судя по всей информации, которая доходит до меня, никакой досрочной остановки сезона не будет. Напротив, все настроены его доиграть, пусть даже спустя пару месяцев. Это связано с тем, что спонсорские деньги давно получены. А спонсоры ведь могут сказать: «Мы заплатили вам за 40 игр, а вы провели только 20. Верните, пожалуйста, половину», — заявил Прокопец в интервью RT.

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