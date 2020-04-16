Руководство «Формулы-1» намерено начать сезон летом и существенно изменит календарь

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Руководство королевских автогонок выступило с заявлением относительно проведения сезона-2020.
Руководство «Формулы-1» намерено начать сезон летом и существенно изменит календарь
  • © FrankHoermann/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

«Мы намерены начать сезон-2020 этим летом. В нынешнее время нельзя предполагать, когда ситуация в мире улучшится, но когда она улучшится, то мы будем готовы вновь проводить гонки. Мы стремимся к тому, чтобы обеспечить нашим болельщикам полноценный сезон в 2020 году. «Формула-1» работает с организаторами этапов над составлением нового календаря. Мы будем использовать летние месяцы, на которые планировался перерыв в сезоне, как период для проведения этапов. Дата окончания сезона, намеченная на 29 ноября, будет сдвинута на более поздний срок. Также мы работаем над тем, чтобы вернуть деньги людям, которые купили билеты на отменённые этапы», — гласит заявление на официальном сайте «Формулы-1». 

Новый сезон в «Формуле-1» ещё не начался из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее экс-президент FIA выразил мнение, что стоит полностью отменить сезон «Формулы-1» 2020 года.

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