Тренер по художественной гимнастике Толкачёва дисквалифицирована на четыре года

Всероссийская федерация художественной гимнастики дисквалифицировала тренера Дарью Толкачёву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом информирует пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Отсчёт дисквалификации ведётся с 29 октября 2019 года.

Сообщается, что Толкачёва отстранена за нарушение пункта правил 2.5, в котором говорится: «Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг-контроля. Поведение, которое препятствует выполнению процедур допинг-контроля, которое не подпадает под определение запрещённого метода. Намеренное создание препятствий либо попытку создания препятствий сотруднику допинг-контроля. Предоставление ложной информации антидопинговой организации, запугивание или попытка запугивания потенциального свидетеля».

Ранее сообщалось, что российского тренера дисквалифицировали за попытку подкупа допинг-офицера РУСАДА.