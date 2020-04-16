Минспорт предложил изменить принцип формирования сборных команд из-за коронавируса

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Министерство спорта России предложило внести изменения в порядок формирования национальных сборных команд в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Минспорт предложил изменить принцип формирования сборных команд из-за коронавируса
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Минспорта, такое предложение было сформировано в связи с отменой и переносом соревнований, по итогам которых изначально должны были формироваться составы национальных команд.

Минспорт подготовил проект приказа, согласно которому составы национальных команд будет разрешено форматировать по решению тренерских советов общероссийских спортивных федераций по видам спорта.

Множество внутрироссийских и международных соревнований были отменены или перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что Александр Полинский возглавил управление спецмероприятий Министерства спорта России.

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