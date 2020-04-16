СМИ: «Тоттенхэм» может получить £250 млн за переименование стадиона
- Reuters
Как сообщает Daily Mail, в сотрудничестве с клубом заинтересована компания Amazon.
Отмечается, что ещё одним претендентом на подобное сотрудничество является Nike.
Новая арена «Тоттенхэма», запущенная в эксплуатацию весной 2019 года, которая, по данным СМИ, обошлась клубу в сумму порядка £1 млрд, в настоящее имя носит имя самого клуба. «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» был возведён на месте исторической арены команды «Уайт Харт Лейн», он вмещает более 62 тыс. зрителей и является вторым по вместительности стадионом Лондона после «Уэмбли».
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» может продать Кейна из-за долгов.