СМИ: «Тоттенхэм» может получить £250 млн за переименование стадиона

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Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» может получить £250 млн от нового спонсора за переименование стадиона.
СМИ: «Тоттенхэм» может получить £250 млн за переименование стадиона
  • Reuters

Как сообщает Daily Mail, в сотрудничестве с клубом заинтересована компания Amazon.

Отмечается, что ещё одним претендентом на подобное сотрудничество является Nike.

Новая арена «Тоттенхэма», запущенная в эксплуатацию весной 2019 года, которая, по данным СМИ, обошлась клубу в сумму порядка £1 млрд, в настоящее имя носит имя самого клуба. «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» был возведён на месте исторической арены команды «Уайт Харт Лейн», он вмещает более 62 тыс. зрителей и является вторым по вместительности стадионом Лондона после «Уэмбли».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» может продать Кейна из-за долгов.

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