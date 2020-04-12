СМИ: «Тоттенхэм» может продать Кейна из-за долгов

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» может продать нападающего Гари Кейна из-за долгов по кредитам.

Как сообщает Daily Mail, у клуба есть задолженность по кредитам, взятым на строительство нового стадиона, которая составляет около £637 млн, а также долги по трансферам (примерно £83 млн). Ситуация может ещё сильнее усложниться, если клуб не получит всю причитающуюся сумму за телеправа, которая может сократиться из-за остановки и возможной отмены сезона.

По данным издания, «Тоттенхэм» может продать Кейна в «Манчестер Юнайтед» за £200 млн, что позволит лондонскому клубу улучшить своё финансовое положение.

26-летний англичанин является воспитанником «Тоттенхэма» и играет за основу с 2011 года. В его активе 181 гол и 30 голевых передач в 278 матчах за «шпоры».

Ранее сообщалось, что «Челси» готов продать Н’Голо Канте.