Исинбаева вошла в состав комиссии по восстановлению ВФЛА в World Athletics

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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, председатель комиссии спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики Елена Исинбаева вошла в состав комиссии по восстановлению статуса ВФЛА в World Athletics.
Исинбаева вошла в состав комиссии по восстановлению ВФЛА в World Athletics
  • © Михаил Патлис
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба ВФЛА, в состав комиссии по восстановлению ВФЛА, помимо Исинбаевой, вошли ещё двое представителей комиссии спортсменов — Мария Аглицкая и Дженнифер Акиниймика.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года, с тех пор отстранение продлевалось 12 раз.

12 марта World Athletics возобновила выдачу нейтрального статуса для российских атлетов, сократив количество нейтральных спортсменов до десяти, после того как этот процесс был полностью приостановлен в связи с допинговым делом Данила Лысенко, в котором замешано бывшее руководство ВФЛА.

Ранее замглавы РУСАДА Маргарита Пахноцкая рассказала, как международные организации относятся к ВФЛА.

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