СМИ: Экс-тренер сборной России покинет свою должность в клубе НБА
- Reuters
Как сообщает New York Post со ссылкой на собственные источники, 60-летний специалист покинет должность из-за смены президента клуба.
Отмечается, что контракт Блатта был рассчитан на сезон-2019/2020, и соглашение не будет продлено.
Блатт был приглашён на должность консультанта в декабре 2019 года экс-президентом клуба Стивом Миллсом, которого на этом посту сменил Леон Роуз.
В августе у 60-летнего специалиста был диагностирован первично-прогрессирующий рассеянный склероз, поэтому он завершил тренерскую карьеру.
Блатт работал со сборной России с 2006 по 2012 год, приведя команду к победе на чемпионате Европы — 2007 и к бронзовым медалям Олимпиады-2012.
Ранее сообщалось, что НБА разрабатывает 25-дневный план возобновления сезона.