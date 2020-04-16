СМИ: Экс-тренер сборной России покинет свою должность в клубе НБА

Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт покинет должность консультанта по баскетбольным операциям в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс».

Как сообщает New York Post со ссылкой на собственные источники, 60-летний специалист покинет должность из-за смены президента клуба.

Отмечается, что контракт Блатта был рассчитан на сезон-2019/2020, и соглашение не будет продлено.

Блатт был приглашён на должность консультанта в декабре 2019 года экс-президентом клуба Стивом Миллсом, которого на этом посту сменил Леон Роуз.

В августе у 60-летнего специалиста был диагностирован первично-прогрессирующий рассеянный склероз, поэтому он завершил тренерскую карьеру.

Блатт работал со сборной России с 2006 по 2012 год, приведя команду к победе на чемпионате Европы — 2007 и к бронзовым медалям Олимпиады-2012.

Ранее сообщалось, что НБА разрабатывает 25-дневный план возобновления сезона.