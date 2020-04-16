Владелец «Брешии»: идеи о возобновлении сезона сводят меня с ума

Короткая ссылка
Владелец итальянского футбольного клуба «Брешиа» Массимо Челлино высказал мнение о возможном возобновлении сезона Серии А, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
Владелец «Брешии»: идеи о возобновлении сезона сводят меня с ума
  • Reuters

«Мы переживаем трагедию, и я видел вещи, которые никто не должен видеть. Я боюсь выходить в сад своего дома или гулять в одиночестве. Вот почему эти идеи и разговоры о возобновлении сезона сводят меня с ума. Если нужно, исключите нас из элитного дивизиона, я согласен. С поднятой головой пойдём в Серию B. Люди прячутся за экономическими проблемами», — приводятся слова Челлино со ссылкой на эфир Radio24.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Футбольный сезон-2019/20 в Италии, как и в большинстве стран мира, был остановлен на неопределённый срок. Италия стала одним из очагов заболеваемости в Европе.

Ранее сообщалось, что в Минздраве Италии считают возобновление сезона Серии А маловероятным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить