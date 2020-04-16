Джордан о документальном сериале о «Чикаго»: когда вы его посмотрите, то подумаете, что я ужасный человек

Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и владелец клуба «Шарлотт Хорнетс» Майкл Джордан поделился мыслями о документальном сериале «Последний танец», в котором рассказывается о «Чикаго Буллз» 1990-х годов.

«Когда люди будут смотреть, не уверен, что им удастся понять, почему я был таким безумным, почему делал то, что делал, почему так себя вёл и говорил то, что говорил. Когда вы посмотрите на запись всего этого, то подумаете, что я ужасный человек», — приводит слова Джордана The Athletic.

Он особо упомянул о своём отношении к Скотту Барреллу, которого он хотел лучше подготовить к плей-офф.

«Важно понимать, что моё отношение к нему вызвано тем, что я хотел подготовить его к плей-офф. Нам предстояло сыграть с «Индианой», «Майами» и «Нью-Йорком» в Восточной конференции», — добавил легендарный баскетболист.

В составе «Чикаго Буллз» Джордан шесть раз стал чемпионом НБА. Премьера документального сериала об этом периоде запланирована на 19 апреля.

Ранее сообщалось, что Джей Ар Райдер рассказал забавный случай, связанный с Шакилом О’Нилом и Коби Брайантом, который произошёл после его перехода в «Лейкерс».