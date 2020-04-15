Бетербиев оценил перспективы Гассиева в тяжёлом весе

Российский чемпион мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе Артур Бетербиев считает, что его соотечественник Мурат Гассиев сможет выиграть титул в тяжёлом весе, несмотря на переход из более лёгкой категории.

«Без лести могу сказать, что у Мурата хороший потенциал. Я думаю, что он добьётся своего в тяжёлом весе и будет чемпионом в этом дивизионе. Он молодой и крепкий парень. Если Мурат выйдет на второй бой с Усиком готовым на 100%, то результат будет другим», — приводит слова Бетербиева РИА Новости.

Гассиев с 2018 года не выходил на ринг, но недавно сообщил, что не планирует завершать карьеру.

Ранее Бетербиев выразил заинтересованность в поединке с Альваресом и отметил, что не против боя с Биволом.