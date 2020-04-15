Бетербиев выразил заинтересованность в поединке с Альваресом и не против боя с Биволом

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Чемпион мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе Артур Бетербиев рассказал, с кем бы хотел выйти на ринг.
Бетербиев выразил заинтересованность в поединке с Альваресом и не против боя с Биволом
  • © arturbeterbiev
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«Сауль Альварес симпатичен мне как боксёр. Он очень пластичный, техничный и хороший боец. Мне он нравится. Когда он выиграл у Ковалёва нокаутом, я реально заинтересовался боем с ним», — сказал Бетербиев в прямом эфире в Instagram РМК.

Также российский чемпион рассказал, с кем из соотечественников готов выйти на ринг.

«Дмитрий Бивол сейчас чемпион по одной из версий в моём весе, он потенциальный и интересный для меня соперник. Также буду рад с ним встретиться. Хотя у нас не было переговоров. Ковалёв мне не так интересен», — добавил Бетербиев.

Ранее сообщалось, что Бивол заинтересован в бое с Бетербиевым.

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