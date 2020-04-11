Бивол заинтересован в бое с Бетербиевым
- Reuters
«Это отличный поединок. Такой бой будет по-настоящему сложным как для меня, так и для него. Мы знаем друг друга, и я могу сказать, что Артур — один из самых опасных боксёров в мире. Он очень мощный, однако у него есть два чемпионских пояса, так что это того стоит», — цитирует Бивола пресс-служба DAZN на своей странице в Instagram.
Артур Бетербиев в последнем бою нокаутировал Александра Гвоздика, отобрав у того пояс по версии WBC. Бивол в предыдущем поединке решением судей победил Ленина Кастильо.
Ранее Гассиев не исключил, что может провести бой с Поветкиным.