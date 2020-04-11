Бивол заинтересован в бое с Бетербиевым

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол считает интересной перспективу поединка со своим соотечественником — обладателем титулов по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) Артуром Бетербиевым.

«Это отличный поединок. Такой бой будет по-настоящему сложным как для меня, так и для него. Мы знаем друг друга, и я могу сказать, что Артур — один из самых опасных боксёров в мире. Он очень мощный, однако у него есть два чемпионских пояса, так что это того стоит», — цитирует Бивола пресс-служба DAZN на своей странице в Instagram.

Артур Бетербиев в последнем бою нокаутировал Александра Гвоздика, отобрав у того пояс по версии WBC. Бивол в предыдущем поединке решением судей победил Ленина Кастильо.

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