Бивол заинтересован в бое с Бетербиевым

Короткая ссылка
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол считает интересной перспективу поединка со своим соотечественником — обладателем титулов по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) Артуром Бетербиевым.
Бивол заинтересован в бое с Бетербиевым
  • Reuters

«Это отличный поединок. Такой бой будет по-настоящему сложным как для меня, так и для него. Мы знаем друг друга, и я могу сказать, что Артур — один из самых опасных боксёров в мире. Он очень мощный, однако у него есть два чемпионских пояса, так что это того стоит», — цитирует Бивола пресс-служба DAZN на своей странице в Instagram.

Артур Бетербиев в последнем бою нокаутировал Александра Гвоздика, отобрав у того пояс по версии WBC. Бивол в предыдущем поединке решением судей победил Ленина Кастильо.

Ранее Гассиев не исключил, что может провести бой с Поветкиным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить