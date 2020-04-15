Польховский: предложение моей кандидатуры на пост главного тренера сборной по биатлону — не моя инициатива

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Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский заявил, что не является инициатором выдвижения своей кандидатуры на пост главного тренера сборной России по биатлону.
Польховский: предложение моей кандидатуры на пост главного тренера сборной по биатлону — не моя инициатива
  • РИА Новости

«Должность главного тренера — расстрельная должность. Это была не моя инициатива с предложением собственной кандидатуры. На данный момент я не являюсь главным тренером сборной, все контракты подписываются до 31 мая», — цитирует Польховского «Матч ТВ».

Также вице-президент СБР прокомментировал реакцию главы организации Владимира Драчёва на тот факт, что со сборной России могут начать работу словенско-белорусский специалист Владимир Королькевич и экс-наставник сборной Казахстана Роберт Кабуков.

«То, что Драчёв резко отреагировал на фамилии Кабукова и Королькевича, — это его личное мнение. Я думаю, что он поторопился, не вник до конца в ситуацию. Он не беседовал ни с одним, ни с другим. В данной ситуации я готов полностью отвечать за результат», — добавил Польховский.

Ранее сообщалось, что президент СБР против приглашения в сборную России тренеров Королькевича и Кабукова.

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