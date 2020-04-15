Власти Австрии разрешили футбольным клубам возобновить тренировки

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Вице-канцлер Австрии и министр спорта страны Вернер Коглер заявил, что футбольные клубы могут возобновить тренировочную работу с 20 апреля.
Власти Австрии разрешили футбольным клубам возобновить тренировки
  • РИА Новости

Об этом сообщает Reuters. Сначала команды будут тренироваться небольшими группами по шесть футболистов. Состав групп должен оставаться неизменным.

Дата возобновления чемпионата Австрии пока не определена. Известно, что после возобновления сезона лига будет отвечать за проведение тестов на наличие коронавирусной инфекции у игроков за 48 часов до начала игры.

Чемпионат Австрии был приостановлен в середине марта после 22-го тура.

Ранее сообщалось, что «Андерлехт» тайно возобновил тренировки.

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