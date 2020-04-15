СМИ: «Андерлехт» тайно возобновил тренировки

Бельгийский «Андерлехт» возобновил совместные тренировки, не предупредив об этом широкую публику.

Как сообщает издание Het Nieuwsblad, ссылаясь на источник в клубе, тренерский штаб сделал занятия добровольными. На первую такую тренировку пришло 20 футболистов. Источник в клубе заявляет, что все меры безопасности были соблюдены, а футболисты занимались разделёнными подгруппами и не контактировали друг с другом.

Чемпионат Бельгии был приостановлен, в лиге обсуждается его возможное досрочное завершение.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» штрафует футболистов за опоздание на онлайн-тренировки.