СМИ: «Андерлехт» тайно возобновил тренировки

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Бельгийский «Андерлехт» возобновил совместные тренировки, не предупредив об этом широкую публику.
СМИ: «Андерлехт» тайно возобновил тренировки
  • © Panoramic/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Как сообщает издание Het Nieuwsblad, ссылаясь на источник в клубе, тренерский штаб сделал занятия добровольными. На первую такую тренировку пришло 20 футболистов. Источник в клубе заявляет, что все меры безопасности были соблюдены, а футболисты занимались разделёнными подгруппами и не контактировали друг с другом.

Чемпионат Бельгии был приостановлен, в лиге обсуждается его возможное досрочное завершение.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» штрафует футболистов за опоздание на онлайн-тренировки.

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