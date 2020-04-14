«Ливерпуль» штрафует футболистов за опоздание на онлайн-тренировки

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Главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп рассказал о санкциях в отношении игроков, опаздывающих на онлайн-тренировки.
«Ливерпуль» штрафует футболистов за опоздание на онлайн-тренировки
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«Некоторые говорят, что эти встречи и тренировки похожи на обычные. Это не совсем так. Мы начинаем в 10:00, а чат открывается в 9:30. К этому времени уже почти все в сборе. Во время первых встреч игроки собирались раньше намеченного времени, так что в чате царил настоящий хаос. Сейчас они приходят позже, но вовремя, что важно, потому что штрафы никто не отменял! Если кто-то опаздывает, ему придётся заплатить!» — приводит слова Клоппа пресс-служба клуба.

АПЛ была приостановлена как минимум до 30 апреля. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38.

Ранее сообщалось, что футболисты «Арсенала» не согласились на снижение зарплаты.

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