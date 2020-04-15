Начало женского чемпионата Белоруссии по футболу отложено

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Белорусская федерация футбола (БФФ) решила отложить старт женского чемпионата страны.
Начало женского чемпионата Белоруссии по футболу отложено
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте федерации. Данное решение принято в связи с тем, что несколько футболисток, принимающих участие в чемпионате, контактировали с возможными носителями коронавируса.

Первоначально чемпионат должен был стартовать 18 апреля. Новая дата турнира пока не сообщается. Мужской чемпионат Белоруссии по футболу продолжается, несмотря на мировую пандемию.

Ранее министр спорта Белоруссии заявил, что нет оснований закрывать высшую лигу.

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