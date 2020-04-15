Министр спорта Белоруссии: нет оснований закрывать высшую лигу

Министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук рассказал, при каких условиях может быть приостановлен национальный чемпионат.

По словам функционера, его ведомство каждый день отслеживает складывающуюся в стране ситуацию и чётко выполняет рекомендации Минздрава.

«Если ситуация будет ухудшаться (а на сегодня предпосылок нет), то будут более жёсткие меры по приостановке чемпионата. Сегодня такой необходимости нет. Чемпионат интересный, люди смотрят. Футбол — вид спорта номер один. Нет оснований закрывать высшую лигу. Количество зрителей на стадионе уменьшилось на 70%. Все в шахматном порядке сидят. Проводят дезинфекцию рук. Главное, чтобы каждый гражданин правильно оценивал складывающуюся ситуацию. Никто никого на стадион не загоняет. Можешь идти на стадион, можешь — не идти», — приводит слова Ковальчука by.tribuna.com со ссылкой на программу «Стоп-кадр».

Ранее сообщалось, что Карпин вспомнил свой гол в ворота «Галатасарая» 26-летней давности.