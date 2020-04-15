Фигуристка Гулякова: я равняюсь на Туктамышеву

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Российская фигуристка Анастасия Гулякова рассказала, что равняется на свою соотечественницу Елизавету Туктамышеву, вместе с которой занимается в группе известного тренера Алексея Мишина.
Фигуристка Гулякова: я равняюсь на Туктамышеву
  • © Naoki Nishimura/AFLO
  • globallookpress.com

«Я равняюсь на Лизу. Иногда она мне даже в чём-то помогает, подсказывает что-то», — цитирует Гулякову «Матч ТВ».

Также 17-летняя фигуристка назвала своих любимых спортсменов.

«Одни из самых моих любимых — это Саша Степанова и Ваня Букин. Мы вместе тренировались в училище олимпийского резерва, до сих пор хорошо общаемся, они меня очень вдохновляют. Еще назову Нейтана Чена, Каролину Костнер и Маргариту Мамун», — добавила спортсменка.

В сезоне-2019/20 Гулякова заняла седьмое место на чемпионате России, выиграла финал Кубка России и впервые в карьере вошла в резерв национальной сборной. 

Ранее сообщалось, что обсуждают фигуристы на карантине.

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