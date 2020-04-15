Футболист «Ахмата» Иванов выступил за аннулирование результатов сезона РПЛ

Полузащитник грозненского «Ахмата» Олег Иванов считает, что в условиях пандемии коронавируса целесообразнее было бы аннулировать результаты нынешнего сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Народу сейчас не до спорта. Уже давно нужно было аннулировать все итоги и думать, кому выходить, а кому вылетать. Если решат доиграть, то паузы перед следующим вообще не будет. А у многих игроков заканчиваются контракты. Команды, которые будут выходить в РПЛ, окажутся в ситуации, когда нужно укомплектовываться за неделю. Получается, всё выльется в суматоху, и следующий сезон превратится не пойми во что», — цитирует Иванова Sport24.

Также футболист добавил, что он против доигрывания чемпионата при пустых трибунах, даже если при этом никто не пострадает.

РПЛ была приостановлена из-за пандемии коронавируса после 22-го тура. «Ахмат» имеет 20 очков и занимает последнее, 16-е место.

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