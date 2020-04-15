В команде «КамАЗ-мастер» рассказали о планах на будущее

Медиадиректор команды «КамАЗ-мастер» Эрик Хайруллин рассказал о планах на будущее.

«У нас очень короткое межсезонье, большой вопрос, есть ли оно вообще. В июле ралли «Шёлковый путь» — по составу участников и значимости эта гонка почти не уступает «Дакару», — заявил он в беседе с Nation News.

По словам Хайруллина, команда ждёт решения организаторов и надеется, что гонка всё-таки состоится.

Как отметил медиадиректор команды, она пока не участвует в стартах, но это не значит, что пилоты, инженеры и руководители могут отдохнуть. Речь идёт не только о тестовых заездах, но и о спонсорских обязательствах.

«У нас порядка 100 мероприятий такого характера за сезон. Здесь бывают и шоу для большого количества зрителей, и очень серьёзные деловые выставки, международные бизнес-форумы — мероприятия самого разного рода и характера», — сказал он.

Ранее бывший президент Международной автомобильной федерации (FIA) Макс Мосли высказал мнение о необходимости полной отмены сезона 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.