Таски: «Спартак» хотел, чтобы я остался

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Бывший защитник московского «Спартака» Сердар Таски рассказал о своём уходе из команды в 2018 году.
Таски: «Спартак» хотел, чтобы я остался
  • РИА Новости

«Спартак» хотел, чтобы я остался ещё на три года, но в какой-то момент мы не смогли договориться. Переговоры вёл мой агент и менеджмент «Спартака». Я в этих встречах не принимал участия. Хотел ли Каррера, чтобы я остался? Думаю, да», — приводит слова Таски «Матч ТВ».

Он отметил, что много общался с главным тренером команды Массимо Каррерой, и ему очень важно было поработать с таким хорошим специалистом.

«Мы с ним выиграли чемпионат, и я мог представить, что мы поработаем вместе ещё пару лет. Он отличный тренер, у меня с ним не было проблем», — добавил Таски.

Таски выступал за «Спартак» с 2013 по 2018 год. Вместе с командой немец выиграл чемпионат России и Суперкубок страны. На данный момент он является свободным агентом.

Ранее футболист «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал, как ему в детстве отказал «Спартак».

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