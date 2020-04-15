Футболист «Крыльев Советов» Зиньковский рассказал, как ему в детстве отказал «Спартак»

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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал, как ему в детстве из-за роста отказал московский футбольный клуб «Спартак».
Футболист «Крыльев Советов» Зиньковский рассказал, как ему в детстве отказал «Спартак»
  • РИА Новости

«Приехали с папой. Зашли в кабинет, в котором сидел какой-то мужчина. Папа поздоровался, сказал, что он насчёт просмотра. На меня просто посмотрели из-за угла и сказали, что ниже 180 см не рассматривают. Хотя мне было лет 12, по-моему… И всё», — сказал Зиньковский в эфире «Матч ТВ».

По его словам, это был для него самый быстрый просмотр в карьере. Он также признался, что был бы раз забить в ворота красно-белых.

В марте появилась информация об интересе «Спартака» к футболисту.

Зиньковский выступает за «Крылья Советов» с зимы 2019 года. В текущем сезоне он провёл 21 матч за самарский коллектив и сделал шесть результативных передач. 

Ранее Георгий Мелкадзе заявил, что мечтает выиграть Лигу чемпионов со «Спартаком».

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