Мелкадзе заявил, что мечтает выиграть Лигу чемпионов со «Спартаком»

Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», рассказал о своей мечте.

«Это победа в Лиге чемпионов за «Спартак»! Гол в финале не будет приоритетом. Хоть 30 матчей не буду забивать, главное — поднять этот трофей», — приводит слова Мелкадзе официальный сайт Российской премьер-лиги.

В конце июня 2019 года Мелкадзе перешёл в «Тамбов» из «Спартака» на правах аренды до конца сезона. Он провёл за «Тамбов» 13 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

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