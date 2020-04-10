Йиранек рассказал, кто из футболистов «Спартака» любил загулять

Бывший защитник московского «Спартака» Мартин Йиранек рассказал, кто из его бывших одноклубников любил уходить в загулы.

«Микаэль Лаудруп хотел, чтобы было как в Европе: собираться всем вместе в день игры в гостинице, там обедать и ехать на игру. Некоторые игроки из Южной Америки, имена не буду называть, за столом почти засыпали, потому что только что с гулянки приехали. Тогда и результаты не появлялись. Они как раз режим и нарушали», — приводит слова Йиранека Sport24.

Футболист отметил, что тренеру хотелось сделать всё по-европейски, но не получилось.

«Веллитон и Алекс больше всех любили загулять? Веллитон если и гулял, то забивал. Если Веллитон забивает два гола и команда побеждает, а он при этом гуляет, то пусть! Алекс совсем другой бразилец, как и Моцарт. Они отличались от обычных: у них более европейских подход, они более семейные», — добавил чешский футболист.

Йиеранек выступал за «Спартак» с 2004 по 2010 годы. В составе красно-белых он провёл 165 матчей, записав в свой актив четыре гола и три голевые передачи. Вместе с командой он четырежды становился вице-чемпионом чемпионата России.

Ранее сообщалось, что Йиранек назвал «Спартак» главным клубом в своей карьере